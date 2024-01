Daihatsu Diesel Mfg. Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Für Daihatsu Diesel Manufacturing zeigt der RSI aktuell einen überverkauften Wert von 21,05, was eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 26, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Gut".

Das Sentiment der Anleger für Daihatsu Diesel Manufacturing war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien unterstützt diese Einschätzung. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 13,68 JPY, während der Kurs der Aktie bei 6,85 JPY liegt, was einer Abweichung von -49,93 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,69 JPY, was einer Abweichung von +20,39 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".