Daidoh Aktie: Keine Angst!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Daidoh wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für Daidoh in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Für die Daidoh-Aktie ergab sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 307,72 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 411 JPY (+33,56 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (375,44 JPY) lag über dem letzten Schlusskurs (+9,47 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte. Daidoh erhält insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Daidoh auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem griffen Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Daidoh auf. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Daidoh aktuell mit dem Wert 54,69 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".