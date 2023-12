Daidoh Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Daidoh-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 302,68 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 417 JPY lag, was einer Abweichung von +37,77 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 360,46 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +15,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Daidoh-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Daidoh-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Daidoh-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über die Daidoh-Aktie diskutiert, ohne besonders positive oder negative Themen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine auffälligen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Daidoh-Aktie einen Wert von 30,65 für den RSI7 (sieben Tage) und 30,53 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt kann die Daidoh-Aktie also als "Neutral" eingestuft werden, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und dem aktuellen Anleger-Sentiment.