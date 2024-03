Daidoh Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten 200 Handelstagen verzeichnet die Daidoh-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 376,12 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 697 JPY, was einem Unterschied von +85,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 556,68 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs von +25,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Daidoh-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Daidoh-Aktie. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Daidoh bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 45,74 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,72 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei Daidoh in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Daidoh in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.