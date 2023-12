Daido Steel Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag war das Stimmungsbarometer grün, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Daido Steel. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Daido Steel-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, zeigt für Daido Steel einen RSI von 50,76 Punkten auf 7-Tage-Basis. Das bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI (Wert: 34,27) neutral, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Daido Steel-Aktie sowohl hinsichtlich des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts positiv bewertet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5809,13 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 7033 JPY liegt, was einer Abweichung von +21,07 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6309,72 JPY, wobei der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +11,46 Prozent aufweist. Insgesamt wird die Daido Steel-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.