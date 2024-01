Daido Steel Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Daido Steel-Aktie: dieser beträgt aktuell 5. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich dazu weniger volatil und ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Daido Steel daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Daido Steel-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Bezüglich des Anleger-Sentiments wurde in den letzten Wochen neutral über Daido Steel diskutiert. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Daido Steel gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt. Insgesamt erhält Daido Steel daher auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.