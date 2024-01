Daido Metal Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Daido Metal-Aktie beträgt aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Daido Metal weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Daido Metal festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Daido Metal in diesem Bereich daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Daido Metal neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" für die Aktie führt.

In technischer Hinsicht ist die Daido Metal-Aktie derzeit +0,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +4,92 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.