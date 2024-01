Daido Kogyo Aktie: Das ist erstaunlich

Die Daido Kogyo-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 737,77 JPY, während der Aktienkurs bei 752 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,93 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 729,78 JPY führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da die Abweichung hier +3,04 Prozent beträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Daido Kogyo-Aktie einen Wert von 5,88 für RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Für RSI25 liegt der Wert bei 44,71, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch das Anleger-Sentiment spiegelt eine neutrale Einschätzung wider, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu verzeichnen waren.

Insgesamt erhält die Daido Kogyo-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungsindikatoren das Rating "Neutral".