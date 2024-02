Daido Kogyo Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Daido Kogyo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 736,87 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 749 JPY lag, was einem Abstand von +1,65 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 738,04 JPY, was einer Differenz von +1,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine Einschätzung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Daido Kogyo liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was auch auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Daido Kogyo, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".