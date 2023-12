Daicelration Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Daicel-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1221,59 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie bei einem Kurs von 1364 JPY mit einem Abstand von +11,66 Prozent gehandelt wird, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1356,27 JPY, was einer Differenz von +0,57 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Daicel-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 24,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,35 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Daicel-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.