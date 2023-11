Dahua bringt Kameras der Wireless Series für intelligente und effiziente Abläufe in Kleinunternehmen auf den Markt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Diensten, hat im Rahmen einer Online-Einführungsveranstaltung die Dahua Wireless Series (https://youtu.be/hOeyogCSZJQ) vorgestellt. Die Produktlinie umfasst die Serien Turret, Picoo, Bullet und Hero und wurde entwickelt, um intelligente und effiziente Sicherheitslösungen für den täglichen Betrieb kleiner Gewerbebetriebe zu bieten.Mit ihren drahtlosen und „Plug-and-Play"-Funktionen bieten diese neuen Produkte eine benutzerfreundliche Konfiguration, die gängige Schwierigkeiten bei Überwachungskameras wie komplexe Verkabelung und schwierige Fehlersuche löst. Zusätzlich zur Sicherheit integrieren einige Modelle KI mit präziser Erkennung sowie Echtzeit-Benachrichtigungen, Privatmodus, Gegensprechfunktion und andere Funktionen für verschiedene betriebliche Anforderungen. Über die Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS)-Anwendung und die Dahua Security System (DSS)-Software können die Benutzer die Geräte auch aus der Ferne bedienen und verwalten. Diese Kameras dienen nicht nur der Sicherheit, sondern auch als praktische und effiziente Werkzeuge für eine intelligentere Betriebsführung, und eignen sich somit ideal für Coffeeshops, Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte und andere kleine Unternehmen.Dahua Wireless Serie 'Hero: Der intelligente LadenhelferDie Kameras der Hero-Serie (https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/Wireless-Series/Wi-Fi-Series/2MP/H2A) umfassen die Modelle A1 und C1, die sich in ihrer Gestalt unterscheiden, ohne Kompromisse bei den wichtigsten Funktionen einzugehen wie:- 360°-Überwachung ohne blinde Flecken: Die Kamera kann über die DMSS-App gesteuert werden, um sicherzustellen, dass alle Bereiche des Standorts vollständig überwacht werden.- Fokus auf menschliche Ziele: Menschliche Ziele werden erkannt und verfolgt; der Bewegungspfad wird zur weiteren Analyse bereitgestellt.- Privatmodus: Die Kamera kann über die DMSS-App abgesenkt werden, um die Privatsphäre der Menschen effektiv zu schützen.- Kommunikation jederzeit und überall: Praktisch für die Fernkommunikation; Benutzer können über die DMSS-App jederzeit mit den Personen vor Ort sprechen.Die Hero-Serie ermöglicht außerdem Aufzeichnung und Wiedergabe in HD und liefert klare Bilder bei Nacht – dank leistungsstarker IR-Beleuchtung bis zu einer Entfernung von 10 m. Außerdem werden sofort Push-Benachrichtigungen über die App an das Mobiltelefon des Benutzers gesendet, wenn ein Ereignis erkannt wird.Ein Beispiel für ein Anwendungsszenario der Hero-Serie ist ein unabhängiges Café oder ein Coffeeshop. Wenn das Geschäft geschlossen ist, kann der Eigentümer oder Manager die Räumlichkeiten in Echtzeit überwachen und die Kamera über die App steuern. Während der Öffnungszeiten werden alle Vorfälle aufgezeichnet und der Ladeninhaber kann das Geschehen verfolgen und mit den Mitarbeitern über die Gegensprechfunktion sprechen.Um mehr über die Wireless Series von Dahua zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Seite hier (https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/Wireless-Series).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2284076/dahua.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahua-bringt-kameras-der-wireless-series-fur-intelligente-und-effiziente-ablaufe-in-kleinunternehmen-auf-den-markt-301996803.htmlPressekontakt:Zoe Xu,xu_shuyi@dahuatech.comOriginal-Content von: Dahua Technology, übermittelt durch news aktuell