Daheng New Epoch Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Daheng New Epoch zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie eine Rendite von -15,69 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 13,54 Prozent liegt Daheng New Epoch mit 29,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Daheng New Epoch liegt bei 79,46, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Daheng New Epoch beträgt momentan 0,08 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beurteilung der Stimmung rund um die Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und die Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch sieben "Schlecht"-Signale und nur ein "Gut"-Signal, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Daheng New Epoch hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.