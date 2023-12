Daheng New Epoch Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Daheng New Epoch Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 55,1 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie nicht überkauft oder überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Daheng New Epoch Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,17 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 18,35 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 37,51 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anlegerstimmung daher eine neutrale Einstufung. Allerdings wurden auch 6 "Schlecht"-Signale aus den Kommentaren herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daheng New Epoch bei 63, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf dieser Ebene eine neutrale Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.