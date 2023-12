Daheng New Epoch Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktie von Daheng New Epoch hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,17 Prozent erzielt, was 31,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 18,82 Prozent, und Daheng New Epoch liegt aktuell 37,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität für Daheng New Epoch gemessen, und das Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daheng New Epoch beträgt 63, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Daheng New Epoch derzeit eine Rendite von 0,08 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,6 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.