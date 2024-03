Daheng New Epoch Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Daheng New Epoch hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -18,54 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Daheng New Epoch eine Underperformance von -15,68 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Daheng New Epoch 20,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Daheng New Epoch ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Daheng New Epoch in den letzten 7 Tagen überverkauft waren, mit einem RSI von 18,52. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin, mit einem RSI von 26. Insgesamt erhält Daheng New Epoch daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Daheng New Epoch liegt bei 0,08 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,64 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen". Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10,6 CNH für die Daheng New Epoch-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,65 CNH (-8,96 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs jedoch darüber (+5,58 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Daheng New Epoch somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.