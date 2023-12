Daheng New Epoch Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo Group":

Der Aktienkurs von Daheng New Epoch verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -19,17 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,13 Prozent, wobei Daheng New Epoch mit einem Wert von 36,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Daheng New Epoch derzeit bei 11,66 CNH verzeichnet. Der Aktienkurs selbst schloss bei 12,41 CNH, was einem Abstand von +6,43 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 11,19 CNH, was einer Differenz von +10,9 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Signal.

In Bezug auf die Dividende schüttet Daheng New Epoch eine Dividendenrendite von 0,08 % aus, was 0,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 0,6 % ist. Daher wird die Dividendenausschüttung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres wichtiges Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Daheng New Epoch liegt bei 68,82 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,73 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".