Dah Sing Financial Holdingsadr Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dah Sing. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,84 Punkten, was darauf hinweist, dass Dah Sing weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Dah Sing überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dah Sing liegt bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 5,56) unter dem Durchschnitt (ca. 30 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Dah Sing damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Dah Sing festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Dah Sing eine Performance von -8,6 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -6,89 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -1,71 Prozent. Im Branchen- und Sektorvergleich führt die ähnliche Rendite zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.