Dah Sing Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Dah Sing hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 15,7 HKD, was +0,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie -11,75 Prozent unter dem GD200 liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Dah Sing investieren, können eine Dividendenrendite von 7,35 % erwarten, was 0 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken liegt. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" aus.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Handelsbanken"-Branche hat Dah Sing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,04 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 7,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht hat die Aktie von Dah Sing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,03, was 47 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (7,58). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.