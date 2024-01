Dafeng Port Heshun Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dafeng Port Heshun. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Marine"-Branche hat Dafeng Port Heshun in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 183,02 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -5,25 Prozent bei ähnlichen Aktien, was eine herausragende Outperformance von +188,27 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,77 Prozent verzeichnete, lag die Performance von Dafeng Port Heshun mit 187,79 Prozent darüber. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Dafeng Port Heshun bei 0,405 HKD, was +1,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +92,86 Prozent liegt.

Bei der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Dafeng Port Heshun als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 188,78, was insgesamt 300 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Marine" von 47,25. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".