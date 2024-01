Dafeng Port Heshun Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Anleger-Stimmung für Dafeng Port Heshun wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen überwiegend angesprochen wurden, waren neutral. Aufgrund dieser Auswertung kann die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Marine"-Branche konnte Dafeng Port Heshun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 183,02 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +189,37 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,35 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,93 Prozent hatte, liegt Dafeng Port Heshun mit einer Überperformance von 188,95 Prozent weit über dem Durchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Dafeng Port Heshun derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 188 auf, während der Branchendurchschnitt bei 47,1 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Marine" überbewertet ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Dafeng Port Heshun derzeit bei 0,21 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,41 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +95,24 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der Aktienkurs mit einem Niveau von 0,39 HKD um +5,13 Prozent über dem GD50, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für Dafeng Port Heshun auf Basis der technischen Analyse.