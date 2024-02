Dafeng Port Heshun Aktie: Wann tut sich was?

Die Dafeng Port Heshun-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,53 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie jedoch eine Performance von 342,53 Prozent erzielen, während vergleichbare Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen sind. Dafeng Port Heshun übertrifft den Branchendurchschnitt somit um +352,66 Prozent und weist auch im "Industrie"-Sektor eine Überperformance von 351,2 Prozent auf. Hierdurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Dafeng Port Heshun-Aktie bei 0,3 HKD lag, was einem Unterschied von +15,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke bezüglich der Dafeng Port Heshun-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie in beiden Kategorien eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.