Dafeng Port Heshun Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, mithilfe eines technischen Analyseindikators festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Dafeng Port Heshun-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,61 ebenfalls an, dass die Aktie neutral bewertet werden sollte. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Dafeng Port Heshun-Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dafeng Port Heshun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 HKD lag. Mit dem letzten Schlusskurs von 0,385 HKD weicht dies um +83,33 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,39 HKD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -1,28 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dafeng Port Heshun-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" weist die Dafeng Port Heshun-Aktie eine Rendite von 183,02 Prozent auf, was 187 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,46 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit 186,48 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Dafeng Port Heshun-Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Sollten Dafeng Port Heshun Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Dafeng Port Heshun jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dafeng Port Heshun-Analyse.

Dafeng Port Heshun: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...