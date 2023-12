Dafeng Port Heshun Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Dafeng Port Heshun hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von 183,02 Prozent erzielt, was mehr als 185 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Marine"-Branche war die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -2,86 Prozent, wobei Dafeng Port Heshun mit einer Rendite von 185,88 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dafeng Port Heshun-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Dafeng Port Heshun bei 188,78 liegt, was 275 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Marine"-Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dafeng Port Heshun-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Somit erhält die Dafeng Port Heshun-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.