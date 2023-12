Dafeng Port Heshun Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dafeng Port Heshun bei 0,2 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,38 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +90 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,38 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit 0 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält sie daher die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 188,78, was über dem Branchendurchschnitt von 49,53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten eine neutrale Einstellung gegenüber Dafeng Port Heshun herrscht. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird dem Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

Die Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 75 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Dafeng Port Heshun überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 60,53, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.