Daewoong Pharmaceutical gibt Erfolg bei der Entwicklung eines neuen Antidiabetikums bekannt und zielt bis 2030 auf eine Markteinführung in mehr als 50 Ländern ab

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Das Unternehmen hat mit der Erlangung der Produktlizenz für „Envlo" zwei Jahre in Folge ein neues Medikament geliefert, das 36. neue koreanische Medikament laut dem koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit- Das Unternehmen plant den Eintritt in den globalen Markt für Diabetes Typ 2 im Wert von 71,4 Mrd. USD- Das Medikament bietet neue und breite Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit unzureichender Blutzuckerkontrolle mit drei IndikationenDaewoong Pharmaceutical (Geschäftsführer Jeon Seng-ho, Lee Chang-jae), ein globales Gesundheitsunternehmen, gab am 5. Dezember bekannt, dass sein Produkt „Envlo 0,3 mg", ein neuer SGLT2-Hemmer (Natrium-Glucose-Cotransporter 2 ) zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2, am 30. November eine Produktlizenz vom Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit erhalten hat. Envlo ist indiziert zur Anwendung als Monotherapie, Kombinationstherapie mit Metformin und Kombinationstherapie mit Metformin und Gemigliptin.SGLT2-Hemmer, die in schnellem Tempo den globalen Markt für Diabetes Typ 2 im Wert von 71,4 Milliarden US-Dollar übernehmen, hatten im Jahr 2021 einen Marktwert von etwa 20,7 Milliarden US-Dollar weltweit und einen Marktwert von 100 Millionen US-Dollar in Südkorea.Bisher wurde die Entwicklung und Zulassung von SGLT2-Hemmern hauptsächlich von multinationalen Pharmaunternehmen durchgeführt. Daewoong Pharmaceutical, das führende südkoreanische Gesundheitsunternehmen, war das erste Unternehmen im Land, dem es gelang, ein neues Antidiabetikum in dieser Klasse zu entwickeln und eine Produktlizenz zu erhalten. Daewoong Pharmaceutical plant, mit diesem Produkt aktiv den internationalen Markt anzustreben.Außerdem plant das Unternehmen, in Hinblick auf die Verfahren für die Versicherungsabdeckung für Envlo zeitnah zu handeln, um das Medikament in der ersten Jahreshälfte 2023 in der gesetzlichen Krankenversicherung mit einer Indikation für die Verwendung als Monotherapie, Kombinationstherapie mit Metformin oder Metformin und Gemigliptin zu registrieren. Gleichzeitig hat das Unternehmen einen Aktionsplan entwickelt, um bis 2025 in mehr als 10 Ländern, darunter China, Brasilien und Saudi-Arabien, und bis 2030 in 50 Ländern in den globalen Markt einzutreten. Das Unternehmen führt auch klinische Studien zur Indikationserweiterung durch, während es Kombinationsmedikamente entwickelt. Daewoong Pharmaceutical zielt durch eine Beschleunigung der Studie darauf ab, das Kombinationsmedikament Metformin in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verfügbar zu machen. Das Unternehmen erwartet, über einen Zeitraum von drei Jahren einen kumulierten Umsatz in Höhe von 100 Milliarden KRW zu erzielen.Anfang Oktober gab Daewoong Pharmaceutical die Ergebnisse der Phase-3-Studie von Envlo bei Patienten mit Diabetes Typ 2 bekannt, die eine hervorragende hypoglykämische Wirkung und Sicherheit gezeigt haben. Insbesondere hat Envlo seine entsprechende Wirksamkeit mit 0,3 mg nachgewiesen, was weniger als einem Dreißigstel der Dosierung vorhandener SGLT2-Hemmer entspricht. Die Indikation soll auch eine neue Behandlungsoption für Patienten mit unzureichender Blutzuckerkontrolle bieten.Ein Vertreter von Daewoong Pharmaceutical erklärte: „Auch wenn SGLT2-Hemmer die meiste Aufmerksamkeit auf dem globalen Markt auf sich ziehen, ist es bedeutsam, dass wir das erste Unternehmen in Südkorea sind, das ein neues Diabetes-Medikament in dieser Klasse entwickelt hat." Der Vertreter des Unternehmens fügte hinzu: „Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, indem wir das branchenführende Antidiabetikum bereitstellen. Wir werden auch zur Entwicklung der globalen Pharmaindustrie beitragen, indem wir die Entwicklung neuer Medikamente und das globale Geschäft durch eine offene Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern kontinuierlich stärken."Unterdessen wurde für Envlo, das nach dem 34. neuen Medikament „Fexuclue" im letzten Jahr als 36. neues Medikament in Südkorea zugelassen wurde, im Jahr 2020 als erstes inländisches Medikament eine beschleunigte Zulassung durch das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit beantragt.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1676530/Daewoong_Pharmaceuticals_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/daewoong-pharmaceutical-gibt-erfolg-bei-der-entwicklung-eines-neuen-antidiabetikums-bekannt-und-zielt-bis-2030-auf-eine-markteinfuhrung-in-mehr-als-50-landern-ab-301696887.htmlPressekontakt:Hwang Ji-min,+82-2-2204-1821,jiminh@daewoong.co.krOriginal-Content von: Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell