Daetwyler Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen in Beziehung setzt. Der RSI der Daetwyler liegt bei 76,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 43 für Daetwyler, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Daetwyler in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,74 Prozent erzielt, wobei die durchschnittliche Performance in der Branche bei 6,29 Prozent lag. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Daetwyler um 2,46 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Daetwyler mit 196,2 CHF um +6,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +3,49 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 1,85 Prozent, was 1,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 3,03) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Daetwyler-Aktie eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Daetwyler-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen gut abschneidet, in anderen jedoch schlechter als der Durchschnitt ist.