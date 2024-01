Daetwyler Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder -verkauft ist. Für Daetwyler liegt der RSI bei 68,18, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Daetwyler mit 1,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent in der "Maschinen"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Daetwyler war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Daetwyler im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,95 Prozent erzielt, was 2,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Maschinen" beträgt 4,34 Prozent, wobei Daetwyler 3,61 Prozent darüber liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.