Daetwyler Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Häufigkeit der Kommunikation bezüglich der Aktie von Daetwyler festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt konnte Daetwyler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,95 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 4,26 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,69 Prozent für Daetwyler. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Daetwyler mit einer Rendite von 5,06 Prozent im letzten Jahr um 2,89 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Daetwyler zeigt eine Ausprägung von 93,41, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf diesem Gesamtbild.