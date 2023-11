Daetwyler Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der aktuelle Aktienkurs von Daetwyler beträgt 166,2 CHF und liegt damit um 13,13 Prozent unter dem GD200 (191,31 CHF). Dies wird charttechnisch als "Schlecht"-Signal interpretiert. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, 172,74 CHF. Dies führt zu einem Abstand von -3,79 Prozent, was als "Neutral"-Signal für den Aktienkurs gewertet wird. Zusammenfassend wird der Daetwyler-Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage betrachtet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Daetwyler beträgt das aktuelle KGV 36, während vergleichbare Unternehmen in der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Daetwyler daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Daetwyler verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,35 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 7,47 Prozent, was einer Underperformance von -0,12 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 7,6 Prozent im letzten Jahr. Daetwyler liegt dabei 0,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Daetwyler in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Daetwyler beträgt 1,85 Prozent und liegt damit 1,31 Prozent unter dem Durchschnitt der "Maschinen"-Branche, der bei 3 Prozent liegt. Dies macht Daetwyler aus heutiger Sicht zu einer unrentableren Investition, was eine "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion zur Folge hat.