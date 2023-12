Daetwyler Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Daetwyler-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 58. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um einen längerfristigen Blick. Auch hier ist Daetwyler weder überkauft noch überverkauft (Wert: 38,93), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Daetwyler zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Anleger haben in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Daetwyler diskutiert. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Daetwyler derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche. Der Unterschied beträgt 1,24 Prozentpunkte (1,85 % gegenüber 3,09 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Daetwyler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,02 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 4,24 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +4,79 Prozent im Branchenvergleich für Daetwyler bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Daetwyler 4,56 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.