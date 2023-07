Dämpfer für das Geschäftsklima - KI für Consultingbranche nicht nur Zukunft, sondern bereits Gegenwart

Bonn (ots) -Nach zuletzt drei Anstiegen in Folge ergibt die Konjunkturbefragung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) für Q2 2023 einen deutlichen Rückgang.In der vierteljährlich durchgeführten Geschäftsklimabefragung Juni 2023 liegt der Indexwert für die Unternehmensberatungsbranche aktuell bei 96,7 Punkten (Vergleich: Q1/2023: 105,3, Q2/2022: 100,2). Dies entspricht einem Rückgang um -8,6 Punkte. Der Consulting-Branchenindikator entwickelt sich damit im Vergleich mit dem ifo-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft (ifo-Geschäftsklimaindex 06/2023: 88,5), der nach der gleichen Systematik wie der des BDU erhoben wird, zwar dynamischer, aber in dieselbe Richtung. Auch der ifo-Geschäftsklimaindex fällt um -4,8 Punkte.Den höchsten Indexwert haben weiterhin Sanierungsberatungen, jedoch verzeichnen sie auch einen deutlichen Rückgang mit -11,3 Punkten. Consultingunternehmen mit dem Schwerpunkt Strategieberatung schauen auch verhalten in die Zukunft, mit 29 Prozent ist der Anteil der Pessimisten hier am höchsten. Der allgemeine Stimmungsabfall ist bei großen Consultingunternehmen am stärksten. -12,4 Punkte beträgt der Rückgang bei den Consultingunternehmen mit über 50 Mio. EUR Jahresumsatz. Ähnlich wie bei den Sanierungsberatern ist die auf sehr hohem Niveau gewesene Euphorie abgeebbt, die Geschäftslage hat sich im Vergleich zum letzten Quartal nicht verbessert.Consultingbranche schaut positiv auf KIIm Rahmen dieser Befragung wurden auch Einschätzungen der Consultants zum aktuellen Thema Künstliche Intelligenz (KI) abgefragt. BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Seit vielen Jahren ist der limitierende Faktor für das Wachstum der Consultingbranche die verfügbaren Mitarbeitenden. Hier kann KI ansetzen und Möglichkeiten schaffen, zum Beispiel fehlende Ressourcen zu kompensieren. Dies würde zu einer Entkopplung der Entwicklung der Beratungsbranche von solchen Themenstellungen führen, was begrüßenswert wäre. Klar ist: Für Unternehmensberatungen liegt in der neuen Technologie enormes Potenzial - und das gilt sowohl für die Arbeit im Kundenauftrag als auch für die Neuordnung der eigenen Prozesse."Grundsätzlich zeigt sich über alle Fragen und Thesen hinweg, dass die Consultingwirtschaft positiv und hoffnungsfroh dem Thema begegnet. So sagen 71 Prozent der Befragten, dass KI auch für kleinere und mittelgroße Consultingunternehmen eine gute Möglichkeit sei, sich neu zu positionieren. Lediglich 3 Prozent der Befragten befürchten, dass KI eine Bedrohung für das eigene Beratungssegment oder die Beratungsbranche darstellt und 58 Prozent geben an, dass sie kaum Einfluss auf die Zahl der benötigten Beraterinnen und Berater, also keinen Stellenabbau, sehen. Die BDU-Geschäftsklimaumfrage zeigt, dass die Hälfte der Beratungen Fachwissen im KI-Bereich aufbaue, große Firmen sogar zu fast 80 Prozent - ein ermutigendes Zeichen dafür, dass die Branche die Herausforderung annimmt. Ein Viertel der Befragten arbeite mit Tech-Firmen und Spezialisten zusammen. Doch nicht nur künftig, bereits jetzt ist KI in der Consultingbranche angekommen: 46 Prozent der Befragten setzen KI-Lösungen in ihrem Beratungsangebot für Kunden sehr häufig ein, nur 33 Prozent noch selten.Bei den Anwendungsbereichen sticht die Analyse großer Datenmengen deutlich hervor, hier sehen 91 Prozent der Beratungen den größten Nutzen, Markt- und Trendforschung folgt mit 57 Prozent. Gefragt nach dem Nutzen wird klar, dass KI vor allem zur Effizienzsteigerung (90 Prozent) und zur Kostenreduzierung (65 Prozent) gesehen wird. 28 Prozent der kleineren Consultingunternehmen vermuten Potenzial in KI, wenn es um die Steigerung der Kundenbindung geht. Bei großen (7%) und mittelgroßen Beratungen (16%) wird die Entwicklungsmöglichkeit in diesem Bereich geringer eingeschätzt. Und noch etwas steht auf der Agenda: Weiterbildung. 93 Prozent der Beratungen halten Mitarbeiterqualifikation für den entscheidenden Erfolgsfaktor beim internen Einsatz von KI.StudienmethodikAn der auch in diesem Jahr wieder online durchgeführten "BDU-Geschäftsklimabefragung Juni 2023" haben sich im Zeitraum 20. bis 23. Juni 2023 232 Beratungsgesellschaften aller Größenordnungen aus der gesamten Consultingbranche beteiligt und ihre Einschätzung zur gegenwärtigen Geschäftslage sowie zu den Erwartungen für die kommenden sechs Monate abgegeben. Das BDU-Geschäftsklima Consulting basiert auf einer regelmäßig durchgeführten Gesamtmarktbefragung analog der Befragungssystematik des ifo-Wirtschaftsinstituts.Download der Pressemitteilung unter: https://www.bdu.de/news.Über den BDU:Wir vertreten die deutsche Consultingwirtschaft mit ihren bundesweit mehr als 43,7 Mrd. Über den BDU:Wir vertreten die deutsche Consultingwirtschaft mit ihren bundesweit mehr als 43,7 Mrd. Euro Umsatz und über 220.000 Mitarbeitenden.Unsere Mission: Die ständige Verbesserung dieser für die deutsche Wirtschaft bedeutenden Dienstleistung und Sicherstellung des hohen Qualitätsniveaus unserer Mitgliedsunternehmen: Von der Unternehmensberatung über die Strategieberatung und Sanierungsberatung bis hin zur Personalberatung. Durch Studien, Zertifizierungen, Leitfäden, Networking und Weiterbildung tragen wir dazu bei, dass Unternehmen und Verwaltung in Deutschland immer bestmöglich beraten werden.