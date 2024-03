Dadi International Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse von Dadi-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tage-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 HKD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer Abweichung von -50 Prozent führt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Dadi daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dadi liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird Dadi daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass Dadi eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Dadi in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auch die Betrachtung der sozialen Plattformen ergibt eine "Neutral"-Einstufung für Dadi, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Insgesamt wird daher die Stimmung bezüglich Dadi als "Neutral" eingestuft.

Sollten Dadi International Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Dadi International jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dadi International-Analyse.

Dadi International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...