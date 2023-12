Dadi International Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegungsanzahl. Der RSI der Dadi liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse umfasst trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein gleitender Durchschnitt, sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt, wird zur Beurteilung herangezogen. Der 200-Tages-Durchschnitt der Dadi-Aktie liegt bei 0,02 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 0,03 HKD und liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie der Stimmung von Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Dadi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Dadi-Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.