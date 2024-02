PiezoMotor Uppsala AB Aktie: Das liegt auf Eis

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vor allem über die Aktie von Acuvi in den sozialen Medien diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Darüber hinaus konzentrierte sich der Meinungsmarkt in jüngster Zeit insbesondere auf die negativen Themen rund um Acuvi. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments daher insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Acuvi-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 10,88 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,38 SEK weicht somit um -32,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,79 SEK) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,26 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Acuvi-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel und beträgt für die Acuvi-Aktie in den letzten 7 Tagen 62. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (70,33) zeigt jedoch, dass Acuvi überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Acuvi.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Acuvi keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien registriert wurden, erhält Acuvi in diesen Bereichen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich daher für Acuvi insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre PiezoMotor Uppsala AB-Analyse vom 14.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich PiezoMotor Uppsala AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PiezoMotor Uppsala AB-Analyse.

PiezoMotor Uppsala AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...