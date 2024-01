Dadi International Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Dadi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,022 HKD einen Abstand von +10 Prozent vom GD200 (0,02 HKD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,03 HKD auf, was ein "Schlecht"-Signal bedeutet, da der Abstand -26,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dadi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Dadi in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie die Einschätzung "Neutral" einbringt. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Dadi in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Dadi in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dadi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (46,15 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (48,78 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Insgesamt erhält die Dadi-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für verschiedene Analysefaktoren.