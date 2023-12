Dadi Education Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Dadi Education-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,02 HKD liegt, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Dadi Education-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,29 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" liegt die Aktie 23,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie aktuell 15,67 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dadi Education-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dadi Education-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.