Dadi Education Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Dadi Education verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,43 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" einer Unterperformance von 41,94 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 5,68 Prozent, wobei Dadi Education aktuell 36,11 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine wesentlichen Veränderungen, weshalb Dadi Education auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Dadi Education liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,83 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Dadi Education sowohl der RSI7 als auch der RSI25 herangezogen. Der RSI7 liegt bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Dadi Education somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.