Dadi Education Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dadi Education-Aktie liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 36,36, was bedeutet, dass die Dadi Education-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Dadi Education.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dadi Education einen Wert von 56 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,96 für "Diversifizierte Verbraucherdienste" eine Überbewertung darstellt und somit eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dadi Education im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,24 % keine Dividende aus. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung und somit zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dadi Education-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,019 HKD) weicht um -5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der letzte Schlusskurs führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Dadi Education-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.