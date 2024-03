Dadi Education Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Dadi Education schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Einschätzungen oder Stimmungen bezüglich des Unternehmens. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Einstufung als "Neutral". In technischer Hinsicht erhält die Aktie von Dadi Education eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

