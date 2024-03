Dadaexus Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Dada Nexus-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet, um Anlegern eine Einschätzung zu bieten. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 3,93 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,31 USD liegt, was einer Abweichung von -41,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,07 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 2,31 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dada Nexus daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Dada Nexus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Analysteneinschätzung basiert auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 die Aktie als "Gut" einstuft und keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,6 USD, was einer Erwartung von 99,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Dada Nexus daher von Analysten als "Gut" bewertet.