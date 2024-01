Dadaexus Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dada Nexus hat sich in den letzten Wochen stark verändert, wobei überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien geäußert wurden. Allerdings wurden in jüngster Zeit auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Verschiebung hin zu negativen Stimmungen festgestellt. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Die Anzahl der Diskussionen zeigte jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die Analysteneinschätzung für Dada Nexus ist insgesamt "Gut", basierend auf den Bewertungen von 2 Analysten. Diese Einschätzung berücksichtigt auch das erhebliche Aufwärtspotenzial von 562,76 Prozent laut der durchschnittlichen Kursprognose.

Für den Relative Strength Index (RSI) wird das Wertpapier mit einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI eingestuft, da dieser aufzeigt, dass Dada Nexus überkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als "Neutral" eingestuft, da hier weder überkauft noch überverkauft.

Insgesamt erhält die Aktie von Dada Nexus gemäß der Analyse in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.