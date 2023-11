Dadaexus Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Dada Nexus-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren positiv, während keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Dada Nexus-Aktie. Im vergangenen Monat wurde eine weitere Bewertung vorgenommen, die zu einem ähnlichen Ergebnis führte: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Somit lautet das Gesamturteil erneut "Gut". Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,3 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von 234,32 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (3,38 USD) bedeutet. Basierend auf diesen Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier von Dada Nexus.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ist die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wichtige Kriterien zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Dada Nexus zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dada Nexus-Aktie bei 3,38 USD liegt, was eine Entfernung von -42,22 Prozent vom GD200 (5,85 USD) bedeutet und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch in Bezug auf den GD50, der einen Kurs von 4,01 USD aufweist, ergibt sich ein Abstand von -15,71 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Dada Nexus-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 91,3, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt einen Wert von 58,07, was als "Neutral" eingeschätzt wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Dada Nexus-Aktie.