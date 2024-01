Dadaexus Aktie: Es wird konkret!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Es werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Dada Nexus gibt es interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Dada Nexus wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt an, dass Dada Nexus weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Dada Nexus bei 3,15 USD, was einer Entfernung von -38,24 Prozent vom GD200 entspricht, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 weist einen Kurs von 3,51 USD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Analysteneinschätzung für die Dada Nexus-Aktie ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating, basierend auf 2 "Gut"-Einstufungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 258,73 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Dada Nexus somit ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen.