Da Yu Financial Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI für die Da Yu-Aktie liegt bei 31,48, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Da Yu-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz relevant. Die Diskussionsintensität der Da Yu-Aktie hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Da Yu-Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Da Yu-Aktie von 0,228 HKD eine Entfernung von +34,12 Prozent vom GD200 (0,17 HKD), was aus charttechnischer Sicht ein gutes Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,17 HKD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Da Yu-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Da Yu gab es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen unter den Anlegern. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

