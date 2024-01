Da Yu Financial Holdings Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Da Yu Aktie bei 0,19 HKD liegt, was einer Entfernung von +5,56 Prozent vom GD200 (0,18 HKD) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,18 HKD. Dies bedeutet ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der Abstand +5,56 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Da Yu-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Da Yu liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Da Yu-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Aktie von Da Yu die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt wird die Da Yu-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammengefasst ist die Da Yu-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.