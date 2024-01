Da Sen Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Da Sen beträgt 37, was im Vergleich zum Branchenwert von 43,07 für "Papier & Forstprodukte" unter dem Durchschnitt liegt (ca. 13 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Da Sen-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Da Sen bei 0,145 HKD, was einer Abweichung von +3,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -14,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Da Sen werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für Da Sen in diesem Bereich eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Da Sen sowohl der RSI7 als auch der RSI25 betrachtet. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten und zeigt somit an, dass Da Sen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen weist weniger starke Schwankungen auf und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen erhält die Da Sen-Aktie daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.