Da Sen Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Derzeit gibt es starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation, die durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Da Sen hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Da Sen. Deshalb erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Da Sen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,145 HKD weicht somit um -14,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,14 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,57 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Da Sen-Aktie für die einfache Charttechnik damit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte, 6,09). Daher erhält die Da Sen-Aktie für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Da Sen bei 37,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 42,51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.