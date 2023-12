Da Sen Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo Integrated Sciences":

Die aktuelle Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Da Sen-Aktie wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien deutlich. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Da Sen derzeit eine Rendite von 0% auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,98% ("Papier & Forstprodukte") liegt. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividendenrendite.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -14,71% zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Da Sen-Aktienkurses der letzten 200 Tage (0,17 HKD) und dem aktuellen Kurs (0,145 HKD). Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (0,14 HKD) in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt (+3,57%), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Auf fundamentaler Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Da Sen bei 37,62, was unter dem Branchendurchschnitt (51,38) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.