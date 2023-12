Die Da Ming-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Da Ming-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 79,17 überkauft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Da Ming damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Da Ming. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Da Ming nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 10,34 insgesamt 80 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" (51,38). Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Da Ming mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

