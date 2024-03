Da An Gene Sun Yat-Sen University Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Daan Gene verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,88 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche eine Underperformance von -28,29 Prozent bedeutet. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite bei -20,7 Prozent, und Daan Gene verzeichnete eine Unterperformance von 26,17 Prozent im Vergleich dazu. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Daan Gene ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Daan Gene derzeit bei 9,88 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 8,58 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -13,16 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 8,81 CNH, was einer Distanz von -2,61 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daan Gene aktuell 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche durchschnittlich ein KGV von 0 haben. Somit wird Daan Gene aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität von Daan Gene eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird Daan Gene daher als "Gut"-Wert eingestuft.